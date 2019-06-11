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Посол России в США проведет 11 июня встречу с замгоссекретаря

Как сообщили в Госдепе, она пройдет в закрытом для прессы режиме

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов встретится во вторник с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом в Вашингтоне. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Госдепартамента.

По ее сведениям, Хейл и Антонов встретятся в 13:00 (20:00 мск) за обедом, во время которого обсудят деловые вопросы.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что беседа будет закрыта для прессы. Госдепартамент и посольство редко публикуют сообщения для СМИ по итогам такого рода встреч.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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