СМИ: Абэ отказался от проведения одновременных выборов в обе палаты парламента

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Руководство правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Синдзо Абэ приняло решение отказаться от идеи проведения летом одновременных выборов в обе палаты парламента. Как сообщила во вторник газета Asahi Shimbun, переизбрание затронет только верхнюю палату.

В ЛДП отмечают, что рейтинг поддержки главы правительства в настоящее время стабилен и заручаться дополнительной поддержкой избирателей нет необходимости. Кроме того, выборы в нижнюю палату парламента Японии проходили последний раз относительно недавно - в октябре 2017 года. Тогда они завершились крупной победой либерал-демократов.

Выборы в нижнюю палату могли также потребоваться, если бы Абэ принял решение в очередной раз отложить повышение потребительского налога с 8% до 10% и ему необходимо было бы получить общественное одобрение на этот счет. Однако в правительстве считают, что дальнейшие проволочки могут негативно повлиять на экономику. В результате реформа должна быть реализована в октябре.

Согласно предварительному плану, избирательная кампания начнется 4 июля, а сами выборы в верхнюю палату пройдут 21 июля. Переизбираться будут 124 из 242 депутатов. Срок действия мандатов другой части депутатов, получивших их в 2016 году, истекает через три года.