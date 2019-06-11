Явка на выборах президента Казахстана составила 77,5%

НУР-СУЛТАН, 11 июня. /ТАСС/. Явка избирателей на внеочередных выборах президента Казахстана, которые прошли 9 июня, составила 77,5%. Об этом говорится в сообщении Центризбиркома Казахстана, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

"Центральная избирательная комиссия сообщает, что в списки избирателей по единому общенациональному избирательному округу были включены 11 960 364 гражданина, приняли участие в голосовании 9 274 110 человек, или 77,5%", - говорится в сообщении.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Победу на выборах одержал Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей. Его инаугурация состоится 12 июня.