Конгрессмены США призвали к введению санкций в отношении Турции, если она получит С-400

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в понедельник единогласно одобрила резолюцию, которая содержит призыв к вашингтонской администрации к всестороннему применению санкций в отношении Турции в рамках принятого в США в 2017 году закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), если Анкара получит российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN .

Резолюции Конгресса носят сугубо декларативный характер, а их положения не обязательны для выполнения.

Конгрессмены призвали американского лидера Дональда Трампа "к всестороннему осуществлению санкций в соответствии с CAATSA, если Турция приобретет российские ЗРС С-400", а турецкое правительство - "отменить покупку российских С-400". Законодатели осудили данную сделку и считают, что она "ставит под угрозу целостность американо-турецкого союза и подрывает НАТО".

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей F-35. С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина пятого поколения, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.