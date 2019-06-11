Власти Китая начали расследование по факту коррупции главы парткома города Хух-Хото

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины приступила к расследованию в отношении секретаря комитета партии города Хух-Хото (административный центр автономного района Внутренняя Монголия) Юнь Гуанчжуна в связи с совершенными им "серьезными нарушениями". Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте антикоррупционного регулятора.

"В настоящий момент Юнь Гуанчжун находится под надзором, ведется расследование", - говорится в нем.

Юнь Гуанчжун занимает должность секретаря парткома Хух-Хото с ноября 2016 года. До этого он был мэром городского округа Ордос Внутренней Монголии, а позже - заместителем председателя администрации данного региона.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись в тюрьму, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.