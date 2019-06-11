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США направили в Южно-Китайское море корабли береговой охраны

В США заявили, что Южно-Китайское море является "признанным международным каналом для судоходства, поэтому американские корабли имеют право находится в акватории"

СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты направили в акваторию Южно-Китайского моря (ЮКМ) корабли береговой охраны для обеспечения законной деятельности в сфере рыболовства стран - союзников Вашингтона. Об этом сообщила во вторник журналистам командующий Береговой охраны Тихоокеанского командования США вице-адмирал Линда Фаган.

"Быстроходные патрульные катера Bertholf и Stratton были направлены в ЮКМ для обеспечения законной деятельности, а также реализации потенциала в сфере соблюдения права в области рыболовства государств, являющихся союзниками США", - отметила вице-адмирал, напомнив, что "корабли вновь возвращаются сюда спустя семь лет". По ее словам, ЮКМ является "признанным международным каналом для судоходства, поэтому американские корабли имеют полное право находится в акватории".

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, выступая на прошедшей в начале месяца в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог", обвинил Вашингтон в эскалации напряженности в Южно-Китайском море. По его словам, некоторые государства, которые не имеют прямого отношения к региону, "умышленно играют здесь мускулами, направляя авианосцы и боевые корабли".

Территориальные споры в Южно-Китайском море КНР ведет с рядом государств - Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами - относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша). Основной причиной конфликта являются попытки Пекина установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

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