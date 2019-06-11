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Спикер парламента Дании объявила о своей отставке

Новым спикером Фолькетинга станет представитель одной из партий, получивших наибольшее число голосов на прошедших выборах

ТАСС, 11 июня. Спикер датского парламента Пиа Кьерсгор уходит со своего поста после поражения партии и правоцентристского блока на выборах 5 июня. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"После парламентских выборов несколько человек спросили меня, буду ли я председателем Фолькетинга. Не буду. Власть изменилась", - отметила Кьерсгор.

Политик была переизбрана на последних выборах и продолжит работать в составе парламентской группы Датской народной партии, число мандатов которой уменьшилось с 37 до 16. Отставка Кьерсгор была ожидаема: новым спикером Фолькетинга станет представитель одной из партий, получивших наибольшее число голосов.

На выборах 5 июня левые партии получили 91 мандат, а правоцентристы - 75. Социал-демократическая партия стала крупнейшей в стране с результатом 25,9% голосов. На втором месте - Либеральная партия (Венстре) с 23,4%.

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