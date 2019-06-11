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Китайский авианосец прошел между японскими островами

Минобороны Японии уже анализирует информацию о действиях крейсера

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Первый авианосец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) "Ляонин" прошел во вторник между южными японскими островами Окинава (главный в одноименной префектуре - прим. ТАСС) и Миякодзима. Об этом сообщил телеканал NHK.

Никаких заходов в территориальные воды Японии при этом не зафиксировано. Корабль прошел из Восточно-Китайского моря по направлению в Тихий океан. Министерство обороны Японии уже анализирует информацию о действиях китайского авианосца.

Последний раз проход авианосца ВМС НОАК в этом районе отследили в декабре 2016 года.

На данный момент КНР располагает двумя авианосцами. Первый, "Ляонин", был построен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины. Второй китайские судостроители соорудили по этому же проекту, но строили исключительно силами национальной промышленности.

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