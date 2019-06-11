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Парламентские выборы на Украине - 2019

Активисты заблокировали въезд в Конституционный суд Украины перед приездом Зеленского

Там проходит митинг несогласных с указом главы государства о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов
Президент Украины Владимир Зеленский AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Активисты заблокировали въезд в Конституционный суд Украины (КСУ), куда должен прибыть президент страны Владимир Зеленский для участия в слушаниях по рассмотрению жалобы 62 депутатов парламента на указ главы государства о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов.

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Под зданием КСУ проходит митинг несогласных с указом президента, в ходе которого выступающие заявляют, что Зеленский должен защищать Конституцию, а не подстраивать ее под себя. К зданию суда стянуты силы полиции и национальной гвардии. Силовики пока не вмешиваются в ситуацию, акция протеста продолжается.

От решения суда будет зависеть судьба досрочных выборов в Раду, которые Зеленский назначил на 21 июля, подписав 21 мая соответствующий указ.

Представление депутатов о роспуске парламента и назначении выборов поступило в КСУ 24 мая. Инициаторы обращения - депутаты из фракции "Народный фронт" посчитали, что коалиция фракций Рады "Европейская Украина" прекратила существование 17 мая, в связи с чем у депутатов было еще 30 дней до создания новой коалиции, поэтому в этот период роспуск парламента является неконституционным.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПарламентские выборы на Украине - 2019
Парламентские выборы на Украине - 2019
Конституционный суд приступил к рассмотрению указа Зеленского о законности роспуска Рады
Решение суда повлияет на судьбу досрочных парламентских выборов, которые президент Украины назначил на 21 июля
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