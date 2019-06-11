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Политический кризис в Молдавии
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Додон отменил декрет о роспуске парламента Молдавии

Молдавский лидер заявил, что документ не соответствует конституционными нормам
Президент Молдавии Игорь Додон Вадим Денисов/ТАСС
Описание
Президент Молдавии Игорь Додон
© Вадим Денисов/ТАСС

КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон отменил декрет о роспуске парламента, который был подписан исполнявшим обязанности премьер-министра Павлом Филипом. Об этом глава республики объявил на брифинге во вторник после заседания Высшего совета безопасности (ВСБ).

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"Декрет о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в парламент 6 сентября, подписанный Павлом Филипом, не соответствует конституционными нормам, поэтому сегодня я подписал указ об аннулировании этого декрета", - сказал Додон.

Высший совет безопасности Молдавии призвал разблокировать государственные учреждения и не препятствовать работе правительства Майи Санду, добавил Додон.

"Высший совет безопасности призывает все государственные учреждения не препятствовать и обеспечить функционирование законного правительства", - сказал молдавский лидер.

С 8 июня по сегодняшний день входы в здание правительства и все министерства заблокированы сторонниками Демократической партии Молдовы, которая не признает правительство Санду. У входов установлены палатки с демонстрантами, которые находятся там круглосуточно.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
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