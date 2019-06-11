Совбез Молдавии потребовал данные расследования хищения €1 млрд из банков страны

КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Высший совет безопасности (ВСБ) Молдавии потребовал от Генеральной прокуратуры и Национального банка срочно предоставить отчет международного детективного бюро Kroll-2 о хищении из банков страны 1 млрд евро. Об этом заявил во вторник после заседания совета возглавляющий его президент Игорь Додон.

"ВСБ потребовал от Генеральной прокуратуры и Национального банка срочно предоставить отчет Kroll-2", - сказал глава государства. По его словам, также решено, что парламент и сформированное им правительство Майи Санду также обратятся в международное детективное бюро Kroll-2 с просьбой предоставить детали расследования и сам отчет.

"Также ВСБ принял решение обратиться к международному сообществу с просьбой оказать содействие в расследовании банковских хищений в Молдавии", - уточнил Додон.

Ранее парламент Молдавии учредил специальную следственную комиссию для расследования громкого коррупционного скандала, связанного с массовыми хищениями денег из банковской системы страны. Как сказал ее председатель Александр Слусарь, комиссия станет платформой для объединения усилий всех органов по расследованию банковского хищения, которое в Молдавии назвали "кражей века".

Коррупционный скандал разгорелся в Молдавии летом 2015 года, когда в прессу просочилась информация о том, что из трех финансовых учреждений - Bаncа de Economii ("Сберегательный банк"), Banca Sociala ("Социальный банк") и Unibank - похищено около 1 млрд евро, что составляет более 20% ВВП страны. Хищения спровоцировали массовые акции протеста оппозиции, под давлением которых пали два правительства, произошел кризис власти.

Как говорилось на заседании ВСБ, уставить всех виновных и вернуть украденные деньги до сих пор не удалось, а попытки расследований проваливались.