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Госпогранслужба Украины: с начала года въезд в страну запретили почти 650 россиянам

В ведомстве уточнили, что в настоящее время приняты к исполнению поручения уполномоченных госорганов о запрете въезда относительно 583 граждан РФ

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Украинские пограничники с начала года запретили въезд в страну 645 гражданам России. Об этом во вторник сообщили в администрации Государственной пограничной службы Украины.

"С 2019 года органами охраны государственной границы запрещен въезд на Украину 4 тыс. 345 лицам, из них 645 - граждане РФ", - цитирует данные ведомства агентство УНН.

В Госпогранслужбе Украины уточнили, что на сегодняшний день приняты к исполнению поручения уполномоченных госорганов о запрете въезда относительно 3 тыс. 137 человек, из них 583 - россияне.

В марте спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что пограничники с начала текущего года не пропустили через границу более 1,7 тыс. россиян. В целом, как сообщили в ведомстве, на Украину за этого время не пустили почти 6 тыс. 800 иностранцев.

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