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Глава МИД Южной Кореи 17 июня посетит Москву

Ожидается, что Кан Гён Хва и глава МИД России Сергей Лавров обсудят развитие двусторонних связей в преддверии 30-й годовщины установления дипломатических отношений

ТАСС, 11 июня. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва направится 17 июня в Москву, где рассчитывает провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщил на брифинге представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль, слова которого приводит агентство Yonhap.

"Планируется, что Кан Гён Хва и Сергей Лавров обсудят развитие двусторонних связей в преддверии 30-й годовщины установления дипломатических отношений, обменяются мнениями о перспективах сотрудничества на международной арене и в решении проблемы безопасности на Корейском полуострове", - информировал Ким Ин Чхоль.

Теги
РоссияРеспублика Корея
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