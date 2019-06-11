Филарет объявил о созыве поместного собора Киевского патриархата

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Бывший глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), почетный патриарх так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет объявил о решении созвать поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав ПЦУ не дает ему такого права.

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", - приводит его слова "Би-би-си Украина".

При этом Филарет уточнил, что планирует созвать именно поместный собор УПЦ КП, а не ПЦУ. Кроме того, по словам патриарха, во вторник планируется утвердить обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "поддержать Украинскую православную церковь - Киевский патриархат от любого посягательства".

"Собора поместного Киевского патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора. Мы это постановление на поместном соборе отбросим, и он будет для нас недействительным", - подчеркнул Филарет.

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года Петр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии.

При этом в самой ПЦУ нет единства. Филарет продолжает издавать указы от имени УПЦ КП, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников ПЦУ. 24 мая Синод ПЦУ обсудил ситуацию с назревающим расколом внутри организации, однако ему так и не удалось переубедить Филарета. Как сообщил журналистам глава ПЦУ митрополит Епифаний после заседания Синода, Филарет вновь заявил, что УКП КП якобы существует и не снята с регистрации.

РПЦ считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.