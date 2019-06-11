Зеленский отменил указы Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего главы государства Петра Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия и постановил провести новый конкурс на эти должности. Об этом сказано в трех указах Зеленского, опубликованных на сайте главы государства.

"Отменить указ президента Украины от 13 мая 2019 года номер 217 "О назначении члена Высшего совета правосудия". Отменить указ президента Украины от 13 мая 2019 года номер 218 "О назначении члена Высшего совета правосудия", - сказано в двух указах Зеленского, которыми он уволил Михаила Исакова и Андрея Василенко. Президент распорядился создать конкурсную комиссию и провести новый открытый конкурс по выбору кандидатов на эти должности.

Высший совет правосудия учрежден в 2016 года в рамках судебной реформы на Украине. ВСП наделен полномочиями по избранию, увольнению и переводу судей. В его составе 21 человек, из которых десять избираются съездом судей Украины из числа судей или судей в отставке, по два назначают президент, Рада, съезд адвокатов Украины, всеукраинская конференция прокуроров, съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Кроме того, председатель Верховного суда входит в состав ВСП по должности. Назначение на должность судьи осуществляется президентом Украины по представлению ВСП.