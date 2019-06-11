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Кризис на Украине

Представитель Зеленского: КС объявит решение о законности роспуска Рады до 29 июня

Федор Вениславский заявил, что не допускает возможности признания указа Зеленского неконституционным

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский не допускает возможности признания указа главы государства о роспуске Верховной рады 8-го созыва неконституционным. Об этом он сказал во вторник журналистам во время перерыва в заседании суда, который рассматривает законность указа главы государства о роспуске Рады.

"Мы не допускаем возможности признания указа президента неконституционным. Таких оснований нет", - отметил он.

Вениславский полагает, что решение по делу должно быть объявлено не позднее 29 июня, поскольку КС признал рассмотрение этого представления неотложным.

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