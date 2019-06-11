Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Украины

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом сказал заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"То, о чем давно говорил глава государства, - внесено представление, подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко", - сказал он.

7 июня представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский на следующей неделе внесет в парламент представление на увольнение Луценко. "Что касается генерального прокурора... мы нашли возможность все-таки юридического обоснования, я глубоко уверен, что на следующей неделе президент Украины снова в Верховную раду направит... представление на увольнение Луценко", - сказал он.

Ранее Луценко заявил, что не покинет должность до формирования нового парламента. Он уточнил, что готов уйти в отставку "после того, как новый парламент сформирует новые органы власти" и "это дело будет в новых надежных руках".

Глава МИД Украины

Зеленский также предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко, сообщил Рябошапка.

"Президент подписал представление об освобождении [Павла] Климкина с должности министра иностранных дел и внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - сказал он.

После победы Зеленского Пристайко называли главным претендентом на пост главы МИД, однако сначала он был назначен на должность заместителя главы администрации президента (внешнеполитического советника Зеленского). При этом Пристайко остается послом Украины при НАТО.

Вадим Пристайко - карьерный дипломат. С 2014 года - заместитель главы МИД - руководитель аппарата. В 2012-2014 годах - посол Украины в Канаде. До этого был советником-посланником, замруководителя миссии посольства Украины в США, замдиректора департамента НАТО МИД Украины.

17 мая Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке. 6 июня Рада не добрила проект постановления Зеленского об отставке Климкина.