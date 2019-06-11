В Белом доме назвали проведение нового саммита США и КНДР возможным

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Американская администрация считает, что проведение нового саммита США и КНДР возможно и зависит на данном этапе только от Пхеньяна. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая во вторник в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.

"Мы [американцы] готовы, когда они [КНДР] будут готовы", - сказал представитель Белого дома, комментируя перспективы организации новой личной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По выражению Болтона, "Ким [Чен Ын] держит ключ" к проведению следующего саммита США и КНДР.