Белый дом утверждает, что Иран пытается закрепиться в Венесуэле из-за ее запасов урана

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Иран пытается закрепиться в Венесуэле в связи с тем, что эта южноамериканская республика обладает крупными запасами урана. Такое мнение выразил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая во вторник в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.

"Венесуэла располагает крупнейшими резервами урана в мире, возможно, вторыми по размеру после Канады - в зависимости от оценок. Это делает ее главной целью для Ирана, который сегодня действует в Венесуэле", - считает советник главы администрации США.

При этом он также обвинил Россию и Китай в том, что они воспользовались кризисной ситуацией в экономике и политической жизни Венесуэлы для получения прибыли. "Россия и Китай являются держателями огромных долгов, которые перед ними имеет Венесуэла. Поскольку [данная южноамериканская] страна пережила экономический коллапс, они [Россия и Китай] воспользовались этим. В Венесуэле все еще находятся российские военизированные силы. И размер долгов, которые [перед Москвой и Пекином имеет Каракас], дает им [России и Китаю] чрезвычайно мощный рычаг влияния", - утверждал Болтон.

С его точки зрения, нынешнее "руководство [в Каракасе] раздроблено". "Мне кажется, они [ведут себя] как куча скорпионов в бутылке <...> они не доверяют друг другу. Текущая ситуация сохраняться не может. И мы [США] будем продолжать оказывать экономическое давление [на власти в Каракасе]", - подчеркнул представитель Белого дома.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.