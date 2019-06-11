Болтон: США отвечают на хакерские атаки России и КНР

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты предпринимают ответные действия в связи с хакерскими атаками, которые Вашингтон приписывает Москве и Пекину. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая во вторник в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal. При этом он подчеркнул, что такие ответные шаги США делают не только в киберпространстве.

"Мы тоже продолжаем предпринимать свои ответные действия на это", - подчеркнул советник главы вашингтонской администрации, комментируя утверждения о вмешательстве России, Китая и других стран в избирательные процессы в США, а также якобы предпринимаемые Москвой и Пекином хакерские атаки на американские компьютерные системы. "Это не просто Россия", - сказал Болтон, имея в виду страны, которые ведут операции против США в киберпространстве.

Говорить конкретно об ответных шагах США Болтон отказался. "Я просто выскажусь гипотетически. Скажем, имеется структура, которая пытается вмешиваться в ход американских выборов. Наступательная кампания [США] означает недопущение достижения ими [противниками] такой цели, уничтожение их потенциала, другие [ответные] действия. Это не должно быть полностью симметричным. Иными словами, наш ответ на усилия [противников] в киберпространстве с целью срыва [американских] выборов не должен быть лишь в киберпространстве", - заявил представитель Белого дома.

При этом он обвинил предыдущую администрацию США во главе с президентом Бараком Обамой в "пассивности и бездействии" в киберпространстве. Нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом переломила ситуацию, прежде всего начала активно вести наступательные операции в киберпространстве, убежден Болтон.

"[Тем не менее] мы за шесть или восемь месяцев не создали полностью те условия сдерживания, которые хотим [подготовить в киберпространстве]. И это - не та игра, которая когда-либо заканчивается. Поэтому [направленная против США] деятельность [в киберпространстве] продолжается. И я бы сказал, что ею занимается не только Россия. Есть еще Китай. Надо вспомнить произнесенную шесть или семь месяцев тому назад речь вице-президента [США Майкла Пенса] о китайских операциях влияния в нашей стране, очень важную речь, я бы призывал всех прочесть ее. Это [упомянутые операции других стран] продолжается", - сказал представитель Белого дома.

Власти США утверждают, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года. Москва множество раз отвергала такие утверждения.