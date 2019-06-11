На сайте президента Украины зарегистрирована петиция о запрете деятельности "Квартала 95"

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Электронная петиция о запрете деятельности и продукции компании "Студия Квартал 95" на Украине зарегистрирована на сайте главы украинского государства. Согласно тексту общественного обращения, запрет предлагается якобы в связи с "многолетней пропагандой украинофобии и идеологии "русского мира".

"Признать деятельность ООО "Студия Квартал 95" несущей угрозу независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины", - также говорится в тексте петиции. Ее автором выступает Эдуард Савицкий. В настоящее время за петицию проголосовала одна тысяча человек. Для того, чтобы глава государства рассмотрел данное обращение, необходимо собрать 25 тыс. подписей.

Студия "Квартал 95" была основана в 2003 году на базе одноименной команды КВН из города Кривой Рог. Основателями компании являлись нынешний президент Украины Владимир Зеленский, а также Борис и Сергей Шефиры. Компания занимается концертной деятельностью, производит телефильмы, телепередачи, сериалы, кинофильмы.