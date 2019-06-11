В Лондоне задержали пакистанского политика

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Полиция Лондона задержала во вторник пакистанского политика Альтафа Хусейна, который является основателем и лидером "Объединенного народного движения" ("Движения Муттахида Кауми"). Об аресте пакистанского гражданина в северо-западной части Лондона сообщил Скотленд-Ярд, однако собственно его имя и должность привело агентство Reuters.

"Он был арестован по подозрению в умышленном поощрении или содействии преступлениям в нарушение Статьи 44 Закона о тяжких преступлениях от 2007 года, взят под стражу с целью превентивного обеспечения принудительного исполнения уголовного законодательства и доставлен в полицейский участок в южной части Лондона, где и продолжает оставаться под арестом", - сказано в сообщении полиции.

В Скотленд-Ярде подтвердили, что арест произведен "в связи с расследованием нескольких выступлений человека, связанного с "Движением Муттахида Кауми" в Пакистане", и что основное внимание властей привлекла речь, произнесенная в августе 2016 года. В полиции также сообщили, что расследование, которым занимаются офицеры контртеррористического подразделения лондонской полиции, производилось при сотрудничестве с властями в Исламабаде.

По информации британской прессы, Хусейн, несмотря на то, что находился в Лондоне в изгнании, все равно продолжал контролировать политическую ситуацию в Карачи - крупнейшем городе Пакистана. Его арест, как подчеркивают СМИ, последовал за задержаниями ряда оппозиционных пакистанских политиков, включая бывшего президента этой страны Асифа Али Зардари - вдовца премьер-министра Беназир Бхутто, убитой в результате покушения в 2007 году.

"Объединенное народное движения" представляет интересы мухаджиров, как именуют мусульман-переселенцев, прибывших из стран, где ислам не является доминирующей религией. В Пакистан мухаджиры, как правило, переселяются из Индии.