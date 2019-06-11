{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Британские лейбористы внесли в парламент предложение по недопущению Brexit без сделки

Лейбористы считают, что этот шаг должен помешать будущему премьеру назначить перерыв в работе парламента, чтобы против воли депутатов реализовать Brexit без сделки

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия внесла на рассмотрение Палаты общин предложение, направленное на предотвращение выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве. Об этом во вторник сообщило агентство Press Association.

По словам теневого "министра по вопросам Brexit" в кабинете лейбористов Кира Стармера, оппозиция намерена представить данную инициативу на рассмотрение парламента 25 июня. "У депутатов будет возможность принять меры, включая законодательные, которые могли бы помочь избежать в конце октября выхода из ЕС без соглашения", - сказал он, отметив, что данный шаг должен "помешать будущему премьер-министру назначить перерыв в работе парламента, чтобы против воли депутатов реализовать Brexit без сделки".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на €256 тыс.
Речь идет об около 1 млн патронов к автоматам и пулеметам советского производства
Читать полностью