Британские лейбористы внесли в парламент предложение по недопущению Brexit без сделки

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия внесла на рассмотрение Палаты общин предложение, направленное на предотвращение выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве. Об этом во вторник сообщило агентство Press Association.

По словам теневого "министра по вопросам Brexit" в кабинете лейбористов Кира Стармера, оппозиция намерена представить данную инициативу на рассмотрение парламента 25 июня. "У депутатов будет возможность принять меры, включая законодательные, которые могли бы помочь избежать в конце октября выхода из ЕС без соглашения", - сказал он, отметив, что данный шаг должен "помешать будущему премьер-министру назначить перерыв в работе парламента, чтобы против воли депутатов реализовать Brexit без сделки".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.