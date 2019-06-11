Помпео: США продолжат поддерживать идею предоставления Грузии членства в НАТО

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Власти США намерены продолжать поддерживать идею предоставления Грузии членства в Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами вместе с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе по завершении состоявшихся между ними в Вашингтоне переговоров.

"Усилия Грузии позволяют мне с большой долей уверенности заявить от лица президента [Дональда] Трампа и всего американского правительства, что вы продолжите получать поддержку со стороны Соединенных Штатов в своем стремлении стать членом НАТО", - сказал Помпео.

Его встреча с Бахтадзе прошла в рамках ежегодного заседания американо-грузинской межправительственной комиссии по стратегическому партнерству. Решение о начале программы присоединения Грузии и Украины к Североатлантическому альянсу было принято на его саммите в Бухаресте в 2008 году.