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Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на €256 тыс.

Речь идет об около 1 млн патронов к автоматам и пулеметам советского производства

ВИЛЬНЮС, 11 июня. /ТАСС/. Литва передала Украине неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью около €256 тыс. Об этом во вторник на своем сайте сообщило Министерство обороны балтийской республики.

"Во вторник военно-транспортным самолетом украинских ВВС были вывезены на Украину около 1 млн патронов к автоматам и пулеметам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии", - говорится в сообщении.

Передача амуниции стоимостью €255,5 тыс. осуществлена в соответствии с двусторонним договором о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки и обучения украинских военнослужащих к участию в совместных международных операциях с НАТО и ЕС.

В рамках военного сотрудничества с Украиной Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", при этом не уточнялось, что это за вооружение. Позднее украинская сторона сообщила, что это летальное оружие советского производства.

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