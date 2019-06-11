Медведчук сообщил, что ведет переговоры об освобождении отдельных лиц в России

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что ведет переговоры о возможности освобождения ряда граждан Украины, отбывающих наказание на территории России и республик Донбасса.

"Я продолжаю переговоры об освобождении отдельных лиц в России, Донецке и Луганске", - написал он на своей странице в Twitter.

При этом Медведчук подчеркнул, что речь идет именно "не об обменах, потому что для обмена необходимо желание двух официальных сторон". "А после того, как команда Зеленского заняла главные кабинеты страны, этот вопрос не продвигается", - заметил он. Медведчук не стал уточнять, а ком именно идет речь.

Минские соглашения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе предусматривают обмен пленными по принципу "всех на всех". Однако выполнить в полном объеме эту договоренность пока не удается. Киев настаивает на том, что она должна касаться не только попавших в плен участников событий на востоке Украины, но также и украинцев, осужденных по статье о терроризме и отбывающих наказание на территории России.