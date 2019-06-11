Кабинет Филипа одобрил перенос посольства Молдавии из Тель-Авива в Иерусалим

КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Павла Филипа, которое должно уйти в отставку, одобрило перенос посольства Молдавии из Тель-Авива в Иерусалим, а также выделение участка земли под строительство нового диппредставительства США в Кишиневе. Об этом сообщил журналистам после заседания правительства во вторник Филип,

"Проекты решений принимались в срочном режиме, учитывая политическую ситуации в стране. <…> Это было обязательство молдавского правительства перед США", - сказал Филип. По его словам, принятие этих решений блокировалось президентом страны Игорем Додоном, который просил американских дипломатов подыскать другое место под посольство.

США будет передан участок земли, на котором располагался бывший республиканский стадион. Ранее эти планы вызвали критику со стороны молдавской общественности - свои подписи под протестом поставили десятки тысяч человек. А бывший президент Молдавии Владимир Воронин расценил планы правительства как "взятку молдавских властей Вашингтону".

Кризис в Молдавии

Парламент страны с момента после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы и. о. премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил этот указ.