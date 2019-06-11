Белый дом подтвердил, что рассчитывает на встречу Путина и Трампа на полях саммита G20

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Белый дом исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут провести двустороннюю встречу на полях предстоящего саммита Группы двадцати в Японии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая во вторник в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.

"Что касается определенных встреч, то мы ожидаем, что у президента они состоятся с [председателем КНР] Си Цзиньпином, Владимиром Путиным. Речь идет о благоприятной возможности встретиться [для обсуждения] некоторых критически важных вопросов в потенциально очень важное время", - отметил советник американского лидера, комментируя планы двусторонних переговоров Трампа в рамках саммита "двадцатки". Эта встреча на высшем уровне состоится в Осаке 28-29 июня.

Трамп 13 мая сообщил журналистам, что хотел бы провести встречу с Путиным на полях совещания G20. Путин 15 мая фактически подтвердил готовность к таким переговорам. "Ближайшая возможность, я так понимаю, у нас будет встретиться с президентом Трампом в ходе "двадцатки" в Японии", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.