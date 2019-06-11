Трамп и Абэ обсудили подготовку к саммиту G20

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили во время телефонного разговора подготовку к саммиту Группы двадцати, который пройдет 28-29 июня в Осаке. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Белого дома.

Телефонный разговор состоялся 10 июня. "Два лидера обсудили двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес, включая торговлю, Иран, Северо-Восточную Азию, а также подготовку к предстоящему саммиту G20 в Осаке 28-29 июня", - говорится в документе.

Абэ посетит Иран в период с 12 по 14 июня и проведет отдельные встречи с президентом Хасаном Роухани и руководителем и духовным лидером ИРИ аятоллой Али Хаменеи. На пресс-конференции в Токио во вторник генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга рассказал, что в преддверии своего визита премьер провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого обсудил ситуацию в Иране.

В ходе визита в Японию в прошлом месяце американский лидер заявил, что с интересом относится к намерению премьера Абэ сыграть роль посредника между Соединенными Штатами и Ираном.