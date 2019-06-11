Денисова предложила Москальковой обсудить освобождение всех осужденных украинцев и россиян

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой обсудить возможность освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине.

"У меня есть некоторые предложения и у страны нашей, чтобы обсудить возможность не только поддержки наших граждан, которые находятся в сложных ситуациях в России и на Украине, а обсудить возможность освобождения граждан, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, отбывающих наказание и только ждущих правосудия", - сказала Денисова во вторник на встрече с Москальковой.

Денисова подчеркнула, что они могли бы обьединить усилия и "использовать то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех".