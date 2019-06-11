США ужесточили санкции в отношении Сирии

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты ужесточили санкционный режим в отношении Сирии, в черный список были включены три физических и 13 юридических лиц. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Министерства финансов США.

В частности, ограничения были введены против компании ASM International Trading со штаб-квартирой в Дубае. В перечень также попали два гражданина Сирии, связанные с этой организацией. Кроме того, санкции были введены против телекомпании LANA TV, которая базируется в Бейруте.

Как утверждается в заявлении министерства, санкции были введены против "сирийского олигарха Самера Фоза и его роскошной бизнес-империи". По версии американских властей, внесенные в черный список 16 "физических и юридических лиц связаны с международной сетью, от которой получает выгоду режим [сирийского президента Башара] Асада".

"Самер Фоз, его родственники и его бизнес-империя превратили бесчинства сирийского конфликта в прибыльное предприятие. Этот сирийский олигарх напрямую поддерживает кровавый режим Асада и строит роскошные комплексы на земле, украденной у тех, кто скрывается от его жестокости, - утверждала курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку заместитель министра финансов Сигал Манделкер. - Минфин обязан привлекать к ответственности спекулянтов, которые обогащают казну режима Асада, в то время как сирийские гражданские лица страдают от этого искусственно созданного гуманитарного кризиса".

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