Президент Греции распустил парламент и объявил досрочные выборы

АФИНЫ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Греции Прокопис Павлопулос распустил во вторник парламент страны и объявил досрочные парламентские выборы 7 июля. Об этом говорится в президентском указе, который был вывешен на доске объявлений в главном законодательном органе страны.

По традиции, с вывешивания указа распускается парламент и официально начинается предвыборный период. Согласно конституции, выборы должны проводиться в течение 30 дней с момента роспуска парламента.

Как отмечается в указе, новый состав парламента, который появится после выборов, проведет первое заседание в среду, 17 июля, когда новые депутаты принесут присягу. Сразу после этого начнутся процедуры формирования президиума парламента с избранием нового председателя, его замов, а также секретарей.

Президент издал указ после того, как в понедельник вечером встретился в президентском дворце с греческим премьером Алексисом Ципрасом. Глава кабмина попросил президента распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы на 7 июля "для того, чтобы обновить мандат [правительства], данный народом". Ципрас объяснил, что принял решение о досрочных выборах из-за того, что "затянутый примерно на четыре месяца предвыборный период может создать опасности для нормального развития национальной экономики".

Правительство дало понять, что на период выборов не будет назначаться так называемый служебный или технический кабинет во главе с временным премьером. Выборы будет готовить нынешнее правительство, и единственными изменениями в кабинете будут смены на посту официального представителя правительства и министра внутренних дел с целью беспристрастной подготовки и проведения избирательного процесса. По информации информационного портала Newsit.gr, пост временного главы МВД может занять Антонис Рупакиотис, бывший министром юстиции, транспарентности и прав человека в 2012-2013 годах, а пост официального представителя правительства - нынешний заместитель министра цифровой политики, телекоммуникаций и информации Лефтерис Крецос.

На состоявшихся 26 мая выборах в Европейский парламент оппозиционная "Новая демократия" обогнала партию СИРИЗА Алексиса Ципраса на 9,35% голосов. После этого поражения Ципрас, ранее настаивавший на том, что всеобщие выборы должны состояться в октябре в конце четырехлетнего мандата правительства, объявил о проведении 7 июля досрочных парламентских выборов.

Первый опрос общественного мнения, проведенный социологической компанией Metron Analysis после выборов в Европарламент и опубликованный в минувшую пятницу, показал, что "Новая демократия" обгоняет правящую СИРИЗА на 10,2% голосов потенциальных избирателей. Согласно этому опросу, "Новая демократия" может получить на предстоящих в июле выборах 37-42,6% голосов, а СИРИЗА - 27-32,2%.