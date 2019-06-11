Медведчук заявил, что отмена указа о роспуске Рады усугубит политический кризис на Украине

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Возможное решение Конституционного суда Украины (КСУ) о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Рады усугубит политический кризис в стране. Такое мнение высказал во вторник глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Если этот указ будет отменен, то это только усугубит политический кризис. Добавление такой серьезной проблемы уже на уровне конституционного регулирования в стране - это та дополнительная беда, которая может еще больше усугубить то, что происходит у нас", - сказал он в эфире "112 Украина".

По мнению Медведчука, указ президента нарушает конституцию и должен быть отменен, но украинцам сегодня нужны выборы и новая Верховная рада. В связи с этим, полагает Медевдечук, президент может подписать еще один указ. "Не исключается то, что если Конституционный суд поступит в соответствии с действующим законодательством, согласно конституции, и отменит как неконституционный этот указ, то у господина Зеленского есть право подписать еще один указ", - пояснил он.

Зеленский 20 мая во время инаугурации на пост президента Украины объявил о решении распустить Раду, а на следующий день он подписал соответствующий указ, назначив выборы на 21 июля. Причиной в его указе было названо отсутствие правящего большинства в Раде в течение более 30 дней. Однако депутаты с этим не согласились и решили оспорить указ президента в Конституционном суде. По их версии, коалиция перестала существовать не в 2016 году, а только 17 мая этого года, когда за три дня до инаугурации Зеленского фракция "Народный фронт" вдруг объявила, что покидает парламентское большинство, а спикер Рады провозгласил распад правящей коалиции. Тогда же большинство экспертов отмечало, что этот демарш был специально предпринят сторонниками уходящего президента Петра Порошенко, чтобы помешать Зеленскому провести досрочные выборы.

Во вторник суд провел открытую часть заседания по рассмотрению конституционности указа Зеленского, после чего перешел в закрытый режим. Согласно украинскому законодательству, окончательное решение суд должен огласить до 29 июня.