Власти Канады отказались комментировать обращение жителей Киселевска к Трюдо

ОТТАВА, 11 июня. /ТАСС/. Министерство по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады не будет комментировать обращение жителей города Киселевск к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, так как не дает публичной оценки заявлениям о предоставлении статуса беженца. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявил пресс-секретарь ведомства Мэтью Дженест.

"Было бы неуместно комментировать конкретные случаи", - ответил он на просьбу отреагировать на обращение жителей Киселевска. По словам пресс-секретаря, миграционная служба Канады предоставляет статус беженцев только тем людям, которые в этом нуждаются больше всего.

"Мы тесно работаем с Агентством ООН по делам беженцев при отборе беженцев для переселения в Канаду. Это обеспечивает надлежащее рассмотрение дел и то, что заявителей переселяют именно в ту страну, которая наилучшим образом учитывает обстоятельства [подачи ими заявления на предоставление статуса беженца]", - добавил он.

Ранее группа жителей Киселевска, где развита добыча угля открытым способом, чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам города, опубликовала открытое письмо к Трюдо, в котором попросила предоставить им убежище. В письме жители жалуются на загрязнение воздуха в городе угольной пылью от разрезов, а также выхлопами тяжелой карьерной техники, которая применяется при добыче угля. Горожане поясняют, что к властям Канады решили обратиться потому, что по климатическим условиям эта страна схожа с Сибирью.

В текущем году в Киселевске, где проживают около 95 тыс. человек, обострились сразу несколько экологических проблем, связанных с добычей угля. Минувшей зимой жители города страдали от оседания большого количества угольной пыли. В конце мая в одном из районов города на месте заброшенных горных выработок начались подземные пожары - горели угольные пласты. Жилые дома в Кисилевске находятся в непосредственной близости к угледобывающим предприятиям.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев уже поручил своим заместителям и главе города встретиться с местными жителями и угольщиками, чтобы выработать совместные пути решения экологических проблем.