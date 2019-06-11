СМИ: Демпартия Молдавии пытается убедить власти США, что за кризисом в стране стоит Россия

КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Демократическая партия Молдовы (ДМП), пользуясь своими связями в посольстве страны в Вашингтоне, пытается убедить власти США в том, что за кризисом в стране якобы стоит Москва, и просят учитывать это во внешней политике Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой источники во вторник сообщил телеканал TV8.

По сведениям источников, с этой целью сторонники ДПМ распространили среди американских политиков соответствующее письмо, которое при этом, по признанию самой партии, не носит характера официального документа.

Авторы документа, по данным канала, критикуют сформированный проевропейским блоком Acum ("Сейчас") и Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) альянс.

Контролирующая власть в Молдавии Демпартия не признает парламентское большинство и правительство, сформированное Acum и ПСРМ. Однако это уже сделали ЕС, Россия, США и другие страны, из-за чего партия фактически оказались в изоляции. Так, в заявлении Госдепартамента говорится, что воля народа Молдавии в том виде, в котором она была выражена на выборах 24 февраля, должна быть соблюдена без какого-либо вмешательства и организации досрочных выборов, на которых настаивает Демпартия.