США готовят Польше предложение по цене и условиям поставки F-35

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. США готовят предложение Польше по цене и условиям возможной продажи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщил во вторник представитель администрации США высокого ранга.

Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящим в среду в Вашингтоне переговорам президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды.

"Насколько я понимаю, информация о том, что они [власти Польши] передали [правительству США] письмо с запросом на поставку F-35, уже является достоянием общественности. И мы сейчас фактически проходим через свой официальный процесс продажи вооружений, чтобы передать им [полякам] предложение. Вот так обстоят дела. Таковы по существу факты, касающиеся того, где мы сейчас находимся в вопросе об F-35 и Польше", - заявил ведущий спецбрифинга.

Он отверг предположения о том, что по итогам встречи Трампа и Дуды может быть объявлено о подписании сторонами очень крупной сделки, предусматривающей поставки американского оружия и военной техники Варшаве и подобной тому соглашению, которое было заключено США с Саудовской Аравией. "Я ничего подобного в настоящее время не прослеживаю", - подчеркнул представитель американской администрации.

Как уточнил в конце мая министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, переговоры о приобретении самолетов F-35 могут занять несколько лет. Ранее Минобороны Польши сообщало о планах приобрести до 2026 года 32 самолета пятого поколения. Этот проект входит в План технической модернизации вооруженных сил Польши. Пентагон в апреле подтверждал, что США рассматривают возможность расширения списка стран, которым они будут поставлять F-35, за счет включения в этот перечень Греции, Испании, Польши, Румынии и Сингапура.

F-35 спроектирован с использованием технологии уменьшения заметности и способен нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте его создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

Возможность размещения в Польше ракет или ядерного оружия

Представитель администрации США также отметил, что Соединенные Штаты не обсуждают с Польшей возможность размещения на ее территории американских ракетных или ядерных вооружений.

"Нет, обсуждений этих [вопросов] нет", - заявил упомянутый представитель исполнительной ветви власти США. У него поинтересовались, изучают ли Вашингтон и Варшава вариант "базирования ракет или, потенциально, ядерных вооружений" США на польской территории. Кроме того, репортер просил пояснить, являются ли данные вопросы предметом переговоров на уровне лидеров США и Польши.

Как сообщил ведущий брифинга, по итогам нынешних переговоров Трампа и Дуды будет сделано "существенное объявление", касающееся военного сотрудничества США и Польши. "Мы считаем, что оно существенно расширит наши отношения в военной сфере, а также укрепит структуру обороны и сдерживания в Европе и наши обязательства перед НАТО", - подчеркнул представитель правительства США. Вдаваться в детали он категорически отказался. Ранее Варшава объявила о достижении с Вашингтоном договоренности об увеличении численности американских военнослужащих, размещенных в Польше.