Президенты США и Польши сделают 12 июня объявление о военном сотрудничестве двух стран

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда объявят в среду о достигнутых договоренностях, касающихся военного сотрудничества двух стран. Об этом сообщил во вторник представитель администрации США высокого ранга. Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящим в среду в Вашингтоне переговорам Трампа и Дуды.

Оба президента выступят с "существенным объявлением, касающимся будущего отношений обеих стран в военной сфере", отметил представитель администрации. Он отказался предоставлять какие-либо детали по данному объявлению.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, согласуется ли это объявление с Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, представитель исполнительной власти ответил: "Завтрашнее объявление будет полностью соответствовать обязательствам, которые мы приняли в рамках НАТО". "Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность обеспечению безопасности региона и укрепить американо-польские партнерские отношения в области безопасности в соответствии с целями и планами НАТО", - рассказал представитель администрации США.

"Отметим, что это часть плана по взаимодействию на высшем уровне с лидерами Центральной Европы, который осуществляет президент Трамп", - подчеркнул он.

"Мы считаем, что оно [объявление] существенно расширит наши отношения в военной сфере, а также укрепит структуру обороны и сдерживания в Европе и наши обязательства перед НАТО", - подчеркнул представитель правительства США.

Американский военный контингент

Польша рассчитывает в текущем году начать реализацию плана увеличения американского военного присутствия в республике, заявил в понедельник на брифинге глава кабинета польского лидера Кшиштоф Щерский, информируя о соглашении, которое разрабатывалось польским Минобороны и Пентагоном, и теперь должно быть утверждено на встрече президентов двух стран, запланированной 12 июня в Вашингтоне. По его словам, после оглашения воли президентов, которые примут решение "о модели присутствия", начнутся логистические и технические переговоры, касающиеся, в том числе, перемещения войск и вооружения. "В этом году эти решения будут приняты, и мы начнем реализовывать это соглашение", - сказал Щерский.

Как пояснил представитель президента Польши, соглашение содержит "общую политическую декларацию" о расширении американского военного присутствия в республике и вторую часть с деталями.

Польша и США обсуждают увеличение американского военного присутствия на польской территории с осени 2018 года, когда во время визита в Вашингтон президента Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп".