Вашингтон продолжит оказывать экономическое давление на Тегеран

КАИР, 11 июня. /ТАСС/. США продолжат оказывать экономическое давление на Иран. Об этом, как передает информационный портал Sada El Balad, заявил во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Иран во всех сферах экономики для достижения задач Вашингтона, - указал он. - Действия Ирана, затронувшие многие арабские государства, создают напряженность в регионе. Они распространились на Сирию, Ливан и Йемен. Компания давления США направлена на устранение их [иранцев] из тех регионов, где они подрывают стабильность".

Во вторник Джеффри встретился в Каире с главой МИД Египта Самехом Шукри и генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейт. В ходе консультаций обсуждались обстановка в Сирии и пути выхода из нынешней тупиковой ситуации в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, а также вопрос завершения формирования Конституционной комиссии и скорейшего начала ее работы.