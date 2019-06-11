Reuters: сын Трампа 12 июня выступит в спецкомитете по разведке Сената США

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Дональд Трамп - младший в среду выступит на закрытом заседании спецкомитета по разведке Сената Конгресса США. Как сообщает во вторник со ссылкой на источник в Конгрессе агентство Reuters, сын президента США, как ожидается, ответит на вопросы, касающиеся различных тем, в числе которых приписываемое России вмешательство в выборы 2016 года.

В середине мая агентство Associated Press (AP) сообщало, что спецкомитет направил сыну президента повестку для дачи показаний по "российскому делу". По данным AP, председатель спецкомитета Ричард Берр тогда заявлял коллегам-республиканцам, что до этого Трамп-младший дважды принимал приглашение выступить перед законодателями, однако позже отказывался.

В декабре 2017 года Дональд Трамп - младший уже выступал на закрытых слушаниях спецкомитетов по разведке обеих палат Конгресса в рамках проводимых ими расследований приписываемого России вмешательства в выборы в США. С января 2017 года спецкомитет по разведке Сената проводит собственное расследование. Берр ранее заявил, что разбирательство завершится в ближайшие месяцы.