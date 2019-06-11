NBC: у Трампа возникли сомнения в назначении Шанахана главой Пентагона

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сомневается в целесообразности выдвижения Патрика Шанахана на должность главы Пентагона и попросил подыскать другие кандидатуры. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на четыре источника.

По их сведениям, Трамп затрагивал эту тему на прошлой неделе во время мероприятий по случаю 75-летия высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году. Шанахан исполняет обязанности главы Минобороны США после отставки Джеймса Мэттиса. Президент интересовался у трех лиц их личным мнением о Шанахане и о том, не следует ли подыскать более подходящих кандидатов на должность главы Пентагона. В качестве одного из таковых называлось имя министра армии Марка Эспера.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в начале мая официально объявила о намерении Трампа выдвинуть Шанахана на должность министра обороны США. В июле 2017 года он стал первым заместителем министра обороны США. С января исполняет обязанности главы Пентагона в связи с уходом в отставку Джеймса Мэттиса. До этого Шанахан в течение 31 года работал на корпорацию Boeing.

19 декабря 2018 года Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. 20 декабря того же года президент США сообщил, что Джеймс Мэттис уходит в отставку с поста главы Пентагона. Мэттис в своем прошении об отставке сообщил, что принял решение покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом.