СМИ: США направляют в Польшу дополнительно 1 тыс. военнослужащих

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. США направляют в Польшу 1 тыс. военнослужащих дополнительно к уже находящимся там 4 тыс. американских военных, сообщило во вторник сетевое издание Defense One со ссылкой на источники.

Дополнительные войска будут заниматься материально-техническими вопросами, боевые обязанности не будут входить в их задачи. О соответствующих договоренностях между Вашингтоном и Варшавой будет объявлено в среду во время встречи президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды в Белом доме.

Ранее в вашингтонской администрации указали, что новые договоренности США и Польши соответствуют Основополагающему акту Россия - НАТО. "Завтрашнее объявление будет полностью соответствовать обязательствам, которые мы приняли в рамках НАТО", - сказал ведущий телефонного брифинга для журналистов, который был посвящен предстоящим в среду в Вашингтоне переговорам Трампа и Дуды. Он указал на "существенное объявление, касающееся будущего отношений обеих стран в военной сфере".