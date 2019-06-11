Макрон планирует придать новый импульс стратегическому диалогу с Россией

ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым придать новый импульс стратегическому диалогу с Россией. Об этом он сообщил в интервью швейцарскому телеканалу RTS во вторник.

"Нам нужна стратегическая дискуссия, поэтому в ближайшее время у меня будет новый подробный и содержательный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - отметил Макрон. Он подчеркнул, что этот обмен мнениями с российским коллегой он хотел бы провести не только, как президент Франции, но и как председатель Группы семи.

По его словам, "Европе необходим новый диалог по вопросам доверия и безопасности в отношениях с Россией". "У нас имеются разногласия, но мы работаем вместе", - отметил он.