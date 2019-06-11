В США назвали имена ведущих первых теледебатов демократов

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Телекомпания NBC назвала во вторник имена пяти известных журналистов, которые будут вести первые теледебаты претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии США на предстоящих в 2020 году выборах президента. Как указывается в сообщении, размещенном на сайте телекомпании, роль основного ведущего дебатов, которые пройдут 26-27 июня в Майами (штат Флорида), будет выполнять Лестер Холт.

В течение первого часа двухчасовых дебатов ему будут помогать Саванна Гатри и Хосе Диас-Баларт, во втором часу им на смену придут Чак Тодд и Рашель Мэддоу. Площадкой для дебатов станет Adrienne Arsht Center. В течение двух вечеров начиная с 21:00 по местному времени (04:00 мск) на его сцене появятся по 10 претендентов, порядок участия которых определит жребий.

Национальный комитет Демократической партии в нынешнем году решил отказаться от практики, применявшейся в предвыборной кампании 2016 года, когда всех претендентов разделили по степени популярности на две группы. Теледебаты группы лидеров собирали большую аудиторию, в то время как дебаты аутсайдеров проходили незамеченными. Из 23 нынешних претендентов к дебатам будут допущены 20 человек - те, кто собрал пожертвования минимум от 65 тыс. избирателей не менее чем из 20 штатов и по итогам трех опросов получил по крайней мере 1% поддержки избирателей.

В общей сложности запланированы 12 теледебатов претендентов, причем шесть из них состоятся до конца нынешнего года, еще шесть - с января по апрель 2020 года.

О намерении добиваться поста президента объявили сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, соперничавший с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, экс-вице-президент США Джо Байден, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер и ряд других менее известных политических и общественных деятелей.

Предвыборная кампания

Старт предвыборной кампании в США будет дан в феврале 2020 года. 3 февраля в Айове продут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а затем - на национальный съезд.

В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.

Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.