Премьер Японии впервые за 40 лет отправляется с визитом в Иран

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ начинает в среду официальный визит в Иран, во время которого он встретится с президентом Хасаном Роухани, а также с руководителем и духовным лидером исламской республики аятоллой Али Хаменеи. Это первая поездка главы японского правительства в Иран с 1978 года.

Как отметил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, визит в том числе приурочен к 90-летию установления дипломатических отношений между Токио и Тегераном. Сам Абэ заявил, что во время посещения Ирана рассчитывает укрепить дружественные связи с этой страной.

В преддверии визита премьер Японии провел телефонные консультации с высшим руководством Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и с президентом США Дональдом Трампом.

В качестве посредника

Во время визита в Японию в прошлом месяце Трамп заявил, что с интересом относится к намерению премьера Абэ сыграть роль посредника между Соединенными Штатами и Ираном. Хозяин Белого дома напомнил при этом, что лидеры Японии и Исламской Республики Иран (ИРИ) находятся в хороших отношениях.

По сведениям информационного агентства Киодо, вопрос о поездке Абэ в Иран обсуждался во время его беседы в Токио с помощником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном 24 мая. Перед этим 16 мая Абэ встречался в Токио с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Предполагается, что премьер Японии мог бы стать посредником в деле налаживания отношений между Тегераном и Вашингтоном, которые обострились после выхода США из ядерной сделки. По данным газеты "Майнити", на встрече с Абэ Роухани намерен заявить, что основным требованием Ирана на пути к диалогу с США должна стать отмена нефтяного эмбарго.

Тем не менее некоторые японские эксперты отмечают, что премьер Японии вполне мог бы выступить посредником, если бы катализатором ухудшения ситуации стали действия Ирана. Однако в данном случае ситуация прямо противоположная, ведь на разрыв ядерной сделки пошли США.

Ситуация вокруг Ирана

Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и Евросоюзом. В ноябре были восстановлены американские антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти.

В середине мая текущего года духовный лидер и руководитель ИРИ на встрече с депутатами Меджлиса (парламента) и высшими чиновниками страны заявил, что Иран отказался от дальнейших переговоров с США, чтобы продолжить сопротивление Вашингтону. Однако на следующий день Трамп выразил уверенность в том, что Иран вступит в переговоры с Соединенными Штатами.