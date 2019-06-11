Малвэни заявил, что распрей в аппарате Белого дома стало меньше

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Интенсивность распрей в аппарате Белого дома существенно снизилась. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, выступая во вторник в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.

С его точки зрения, президенту США Дональду Трампу на данный момент "нравится атмосфера", установившаяся в аппарате Белого дома после многочисленных отставок и перестановок, "потому что внутренних распрей стало гораздо меньше". "Когда я занял нынешнюю должность, у нас были проблемы с моральным духом", - напомнил Малвэни. Он высоко отозвался о профессиональных качествах своего предшественника Джона Келли, но назвал его главную ошибку - "все знали, что он ненавидит свою работу".

"Он [Трамп] может назначить меня руководителем аппарата Белого дома завтра и уволить с этой должности в четверг. Или он может держать меня на посту еще шесть лет. Это не имеет совершенно никакого значения", - подчеркнул Малвэни, отвечая на вопрос, почему президент США медлит с назначением его главой аппарата.

Малвэни был задан вопрос, не оказывает ли снижение критики и конструктивных споров негативного влияния на работу аппарата Белого дома. "Таких проблем у нас нет", - отрезал он.

Трамп еще в декабре 2018 года объявил о решении назначить директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни на должность и.о. главы аппарата Белого дома. За неделю до этого стало известно о предстоящей отставке Джона Келли.