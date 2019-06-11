Ливан не примет участия в организуемом США ближневосточном форуме в Манаме

БЕЙРУТ, 12 июня. /ТАСС/. Делегация Ливана не будет участвовать в организуемом США 25-26 июня в Манаме международном семинаре по Палестине "Мир во имя процветания", заявил в среду телеканалу CNN министр иностранных дел и миграции республики Джебран Басиль.

"Мы бы предпочли сначала иметь четкое представление об американском мирном плане, однако до сих пор нам ничего неизвестно о нем", - сказал ливанский министр. По его словам, Бейрут воздержится от участия в этом форуме "прежде всего потому, что на нем не будут присутствовать представители палестинского народа, ранее объявившее о бойкоте семинара в Манаме".

"У нас также есть районы, которые находятся под израильской оккупацией, - отметил Джебран. - Кроме того, на ливанской территории после арабо-израильской войны 1948 году укрылось значительное число палестинских беженцев". Поэтому, считает глава ливанского МИД, американским дипломатам "следовало бы проконсультироваться с Бейрутом относительно своего мирного проекта".

По сведениям газеты The Daily Star, президент США Дональд Трамп намерен озвучить в Манаме экономическую часть так называемой сделки века по ближневосточному урегулированию.

Позиция России

МИД РФ в комментарии от 28 мая назвал проведение семинара в столице Бахрейна "очередной попыткой навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования".

На Смоленской площади обратили внимание на планы США мобилизовать крупные финансовые средства для реализации масштабных инвестиционных проектов, якобы нацеленных на улучшение жизни палестинцев, проживающих в Палестине, Иордании, Египте, Ливане и Сирии. В этой связи в Москве вновь заявили о приверженности принципиальной линии на недопустимость отхода от международно-правовой базы ближневосточного урегулирования.

О согласии принять участие в семинаре в Манаме объявили Египет, Иордания и Марокко. В мае в Рабате и Аммане побывал старший советник президента США Джаред Кушнер, который считается автором разрабатываемого вашингтонской администрацией мирного проекта.