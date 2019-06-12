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СМИ: йеменские хуситы совершили ракетный обстрел аэропорта в Саудовской Аравии

По данным телеканала Al Massira, из-за атаки воздушное сообщение с аэропортом временно приостановлено

ТАСС, 12 июня. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершили ракетный обстрел аэропорта города Абха в Саудовской Аравии. Об этом в среду сообщил телеканал Al Massira.

По его данным, из-за атаки воздушное сообщение с аэропортом, расположенным на юго-западе страны неподалеку от границы с Йеменом, временно приостановлено. Других подробностей не приводится.

За последний месяц хуситы значительно усилили обстрелы Саудовской Аравии с помощью ракетных снарядов и беспилотников. Они несколько раз атаковали аэропорты городов Наджран и Джизан, также расположенных близ йеменской границы.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Теги
ЙеменСаудовская Аравия
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