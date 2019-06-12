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СМИ: авианосец США участвует в совместных с Японией учениях в Южно-Китайском море

По данным газеты Sankei, начавшиеся 10 июня маневры ставят перед собой цель по сдерживанию Китая

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Япония и США проводят совместные учения в Южно-Китайском море, в которых задействован американский атомный авианосец Ronald Reagan, а также вертолетоносец японских Сил самообороны "Идзумо", сообщила в среду газета Sankei.

По ее сведениям, маневры начались 10 июня. В них также принимают участие японские эсминцы "Мурасамэ" и "Акэбоно". В ходе учений корабли главным образом отрабатывают совместное маневрирование.

Издание отмечает, что учения также ставят перед собой цель по сдерживанию Китая, который занимается активным освоением территорий в Южно-Китайском море, будучи вовлеченным в споры с рядом стран Юго-Восточной Азии.

Ronald Reagan водоизмещением 101,4 тыс. тонн - один из крупнейших в мире военных кораблей. Он может нести до 90 самолетов и вертолетов разных типов. Японский вертолетоносец "Идзумо" с конца апреля находится в долгосрочном походе. За это время он совершил заходы в порты Малайзии и Сингапура

Территориальные споры в Южно-Китайском море КНР ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша). Основная причина конфликта - попытки Пекина установить контроль, в том числе за счет военной составляющей, за районом вблизи Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

Теги
БрунейЯпонияСШАМалайзияФилиппиныКитайВьетнам
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