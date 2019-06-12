Абэ заявил, что его визит в Иран направлен на снижение региональной напряженности

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе предстоящего визита в Иран намерен приложить усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в среду перед вылетом из Токио в Тегеран.

"Напряженность в ближневосточном регионе вызывает обеспокоенность. С учетом внимания международного сообщества к этому региону, я хотел бы сыграть как можно более важную роль в установлении там мира и стабильности", - цитирует его телеканал NHK.

По его словам, Японию и Иран всегда связывали дружеские отношения. "Я хотел бы провести откровенный обмен мнениями с президентом (Хасаном) Роухани, а также духовным лидером (аятоллой Али) Хаменеи по поводу снижения региональной напряженности", - добавил премьер.

Это первый визит главы японского правительства в Иран с 1978 года. В преддверии своей поездки Абэ провел телефонные консультации с высшим руководством Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и Евросоюзом. В ноябре были восстановлены американские антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти.

В середине мая текущего года духовный лидер и руководитель ИРИ на встрече с депутатами Меджлиса (парламента) и высшими чиновниками страны заявил, что Иран отказался от дальнейших переговоров с США, чтобы продолжить сопротивление Вашингтону. Однако на следующий день Трамп выразил уверенность в том, что Иран вступит в переговоры с Соединенными Штатами.