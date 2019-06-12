Парламент Гонконга отложил рассмотрение закона об экстрадиции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 июня. /ТАСС/. Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР на фоне многотысячной акции протеста, охватившей центр города. Об этом сообщила радиостанция RTHK .

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

В секретариате парламента не уточнили, на какой срок может быть отложена сессия.

Десятки тысяч демонстрантов, выступающих против законопроекта, ранее вышли на улицы Гонконга. По свидетельству корреспондента ТАСС, митингующие заполонили улицы, прилегающие к правительственному комплексу и зданию Законодательного совета в районе Адмиралти. Толпы людей заблокировали движение транспорта, вызвав серьезные дорожные пробки.

В выступлениях участвуют преимущественно студенты местных вузов, многие из которых специально бойкотировали занятия. Несколько сотен демонстрантов провели в центре города всю ночь. Пока обошлось без эксцессов и радикальных действий. Полиция воздерживается от разгона собравшихся.

"Мы не хотим видеть, чтобы Гонконг под давлением Пекина терял свой статус, демократические права и ценности и становился одним из обычных китайских городов", - сказал студент Гонконгского университета по фамилии Чэн.

Для обеспечения порядка мобилизовано 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Накануне, по данным местных СМИ, глава администрации Гонконга Кэрри Лам получила угрозы о физической расправе над ее семьей в случае, если она в течение суток не отзовет рассмотрение законопроекта об экстрадиции с КНР. Аналогичные угрозы, как утверждается, якобы поступили и в адрес секретаря (министра) по вопросам юстиции этого специального административного района Китая Терезы Чэн.

Администрация Гонконга неоднократно заявляла, что она не будет сворачивать или откладывать принятие закона об экстрадиции, несмотря на крупномасштабный марш протеста, собравший в воскресенье до 1 млн человек. Против этого выступают местные продемократические силы: они опасаются, что экстрадиция может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.